Федотова (Челядина) Дарья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Челядина) Дарья Прохорова

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Челядин Прохор Николаев

Мать: Наталья Герасимова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1837

Сын: Федотов Иван Казьмин

Отец ребёнка: Федотов Казьма Большой

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Казьмина

Отец ребёнка: Федотов Казьма Большой

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Федотов Никита Казьмин

Отец ребёнка: Федотов Казьма Большой

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Волхонская Татьяна Казьмина

Отец ребёнка: Федотов Казьма Большой

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Казьма Большой

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, город Алексин, Тульская область
Смерть
После 1858
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