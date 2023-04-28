Федотова (Челядина) Дарья Прохорова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Челядин Прохор Николаев
Мать: Наталья Герасимова
Рождение ребёнка
28.10.1837
Сын: Федотов Иван Казьмин
Отец ребёнка: Федотов Казьма Большой
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Казьмина
Отец ребёнка: Федотов Казьма Большой
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Федотов Казьма Большой
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Волхонская Татьяна Казьмина
Отец ребёнка: Федотов Казьма Большой
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858