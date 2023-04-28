Федотов Казьма Большой
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
28.10.1837
Сын: Федотов Иван Казьмин
Мать ребёнка: Федотова Дарья Прохорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Казьмина
Мать ребёнка: Федотова Дарья Прохорова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Федотова Дарья Прохорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Волхонская Татьяна Казьмина
Мать ребёнка: Федотова Дарья Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Дарья Прохорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855