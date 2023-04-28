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Федотов Казьма Большой

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Федотов Алексей Анофриев

Мать: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1837

Сын: Федотов Иван Казьмин

Мать ребёнка: Федотова Дарья Прохорова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Казьмина

Мать ребёнка: Федотова Дарья Прохорова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Федотов Никита Казьмин

Мать ребёнка: Федотова Дарья Прохорова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Волхонская Татьяна Казьмина

Мать ребёнка: Федотова Дарья Прохорова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Дарья Прохорова

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, город Алексин, Тульская область
Смерть
1855
Сосновка, город Алексин, Тульская область
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