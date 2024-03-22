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Федотов Алексей Анофриев

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1781 или 1783

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1783

Отец: Анофрий Яковлев

Мать: Марья Андреева

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Федотов Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Соболева Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Савельева Василиса Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Федотов Казьма Большой

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Федотов Казьма Меньшой

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Федотов Карп Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, город Алексин, Тульская область
Смерть
1828
Сосновка, город Алексин, Тульская область
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