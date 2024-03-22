Федотов Алексей Анофриев
Место рождения
Дата рождения1781 или 1783
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1783
Отец: Анофрий Яковлев
Мать: Марья Андреева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Федотов Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Соболева Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Савельева Василиса Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828