Евдокия (Авдотья) Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Лукьянова

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Место рождения

Бунырево, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

01.03.1781

Дата смерти

14.05.1841

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1781

Отец: Горлов Лукъян Федоров

Мать: Анисья Иванова

Бунырево, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Федотов Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Соболева Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Савельева Василиса Алексеева

Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Федотов Казьма Большой

Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Федотов Казьма Меньшой

Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Федотов Карп Алексеев

Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Алексей Анофриев

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, город Алексин, Тульская область
Смерть
14.05.1841
Сосновка, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от венерической
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