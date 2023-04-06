Евдокия (Авдотья) Лукьянова
Место рождения
Дата рождения01.03.1781
Дата смерти14.05.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1781
Отец: Горлов Лукъян Федоров
Мать: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Федотов Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Соболева Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Савельева Василиса Алексеева
Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Федотов Алексей Анофриев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1841
Причина смерти: от венерической