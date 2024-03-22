Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Мать: Волхонская Татьяна Казьмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
10.04.1909

Муж: Белов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1910

Сын: Белов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Белов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1915

Дочь: Галкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1917 ст.

Дочь: Забелина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1922

Сын: Белов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1930

Сын: Белов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
1964
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
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