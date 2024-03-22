Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
10.04.1909
Рождение ребёнка
17.09.1910
Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.1911
Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1915
Дочь: Галкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1917 ст.
Дочь: Забелина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1922
Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Белов Николай Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1964