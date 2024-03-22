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Волхонский Михаил Лазарев

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лазарь Александров

Мать: Евдокия (Авдотья) Алексеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.12.1843

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.08.1845

Сын: Михей Михайлов

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.10.1847

Сын: Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1851

Сын: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
До 1872
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