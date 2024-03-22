Волхонский Михаил Лазарев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лазарь Александров
Рождение ребёнка
27.12.1843
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
07.08.1845
Сын: Михей Михайлов
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
29.10.1847
Сын: Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
26.01.1851
Сын: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1872