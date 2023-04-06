Волхонская Соломония Абрамова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1893
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Бочкова Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1906
Сын: Волхонский Василий Семенович
Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно