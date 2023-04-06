Волхонская Соломония Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолхонская Соломония Абрамова

Волхонская Соломония Абрамова

avatar

Место рождения

Коломнино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломнино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.11.1893

Муж: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Бочкова Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Волхонский Василий Семенович

Отец ребёнка: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close