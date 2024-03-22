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Наталья Дмитриева

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

06.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Дмитрий Борисов

Мать: Гликерья Митрофанова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.12.1843

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Волхонский Михаил Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.08.1845

Сын: Михей Михайлов

Отец ребёнка: Волхонский Михаил Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.10.1847

Сын: Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Волхонский Михаил Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1851

Сын: Волхонский (алексахин) Семен Михайлович

Отец ребёнка: Волхонский Михаил Лазарев

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский Михаил Лазарев

Место жительства
Неизвестно
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.07.1890
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