Паульс (Hamm) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паульс (Hamm) Мария

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Место рождения

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.12.1891

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
1922 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1891

Отец: Гамм Дитрих

Мать: Гамм Мария

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Grotsfelde, Alt-Samara Colony
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Pauls Франц

Рождение ребёнка
01.01.1920

Дочь: Луиза Лили

Отец ребёнка: Pauls Франц

Рождение ребёнка
19.02.1922

Сын: Паульс Эрнст

Отец ребёнка: Pauls Франц

Рождение ребёнка
18.02.1923

Сын: ?

Отец ребёнка: Pauls Франц

Рождение ребёнка
10.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pauls Франц

Рождение ребёнка
11.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pauls Франц

Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Сина

Отец ребёнка: Pauls Франц

Kalininskoje, Talas, Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
20.11.1929

Сын: Паульс (pauls) Hans

Отец ребёнка: Pauls Франц

Kalininskoje, Talas, Kyrgyzstan
Смерть
1960
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