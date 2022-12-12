Паульс (Hamm) Мария
Место рождения
Дата рождения29.12.1891
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1891
Отец: Гамм Дитрих
Мать: Гамм Мария
Grotsfelde, Alt-Samara Colony
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Pauls Франц
Рождение ребёнка
01.01.1920
Дочь: Луиза Лили
Отец ребёнка: Pauls Франц
Рождение ребёнка
19.02.1922
Сын: Паульс Эрнст
Отец ребёнка: Pauls Франц
Рождение ребёнка
18.02.1923
Сын: ?
Отец ребёнка: Pauls Франц
Рождение ребёнка
10.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pauls Франц
Рождение ребёнка
11.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pauls Франц
Рождение ребёнка
01.01.1928
Дочь: Сина
Отец ребёнка: Pauls Франц
Kalininskoje, Talas, Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
20.11.1929
Сын: Паульс (pauls) Hans
Отец ребёнка: Pauls Франц
Kalininskoje, Talas, Kyrgyzstan
Смерть
1960