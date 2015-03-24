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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1923

Дата смерти

24.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1923

Отец: Pauls Франц

Мать: Паульс Мария

Смерть
24.03.2015
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