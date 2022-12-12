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Pauls Франц

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Место рождения

Orloff, Leninpol, Kyrgyzstan

Дата рождения

24.04.1891

Дата смерти

02.06.1946

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

1918 г.р.
1920 г.р.
1922 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1891

Отец: Pauls Dietrich

Мать: Pauls Maria

Orloff, Leninpol, Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Паульс Мария

Рождение ребёнка
01.01.1920

Дочь: Луиза Лили

Мать ребёнка: Паульс Мария

Рождение ребёнка
19.02.1922

Сын: Паульс Эрнст

Мать ребёнка: Паульс Мария

Рождение ребёнка
18.02.1923

Сын: ?

Мать ребёнка: Паульс Мария

Рождение ребёнка
10.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паульс Мария

Рождение ребёнка
11.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паульс Мария

Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Сина

Мать ребёнка: Паульс Мария

Kalininskoje, Talas, Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
20.11.1929

Сын: Паульс (pauls) Hans

Мать ребёнка: Паульс Мария

Kalininskoje, Talas, Kyrgyzstan
Смерть
02.06.1946
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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