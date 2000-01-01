(Паульс) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паульс) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1918

Дата смерти

01.01.1918

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918

Отец: Pauls Франц

Мать: Паульс Мария

Смерть
01.01.1918
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