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(Паульс) Елена
(Паульс) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1918
Дата смерти
01.01.1918
Пол
Женский
Отец
Pauls Франц
1891 г.р.
Мать
Паульс (Hamm) Мария
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918
Отец:
Pauls Франц
Мать:
Паульс Мария
Смерть
01.01.1918
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