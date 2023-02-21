Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Паульс) Луиза Лили
(Паульс) Луиза Лили
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1920
Дата смерти
07.05.1940
Пол
Женский
Отец
Pauls Франц
1891 г.р.
Мать
Паульс (Hamm) Мария
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920
Отец:
Pauls Франц
Мать:
Паульс Мария
Смерть
07.05.1940
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия