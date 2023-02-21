(Паульс) Луиза Лили — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паульс) Луиза Лили

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1920

Дата смерти

07.05.1940

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920

Отец: Pauls Франц

Мать: Паульс Мария

Смерть
07.05.1940
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