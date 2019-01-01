село Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Надеждино

Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Александертальская волость
3. Александерталь, селение бывшее колонистов, при реке Кондурче, дворов 22, жителей 133, волостное правление (уездный город в 120 верстах), молитвенный дом, школа, лавка, Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Александртальская волость
Кол. Александрталь. Поселяне. Немцы. Менониты и Лютеране5Р. Кондурча118118419599

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кошкинский район
56568Надеждиносело54°06'с.ш.50°22'в.д.N-39-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кошкинский муниципальный район, Сельское поселение Надеждино
36624448101с Надеждиносело

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