Гамм (Wiebe) Мария
Место рожденияMennoniten, Tiegenhof, Westpreussen, Prussia
Дата рождения11.02.1847
Дата смерти26.07.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1847
Отец: Wiebe Абрам
Мать: Мария
Mennoniten, Tiegenhof, Westpreussen, Prussia
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бальцер Анна
Отец ребёнка: Гамм Дитрих
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Квиринг Луиза
Отец ребёнка: Гамм Дитрих
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гамм Давид
Отец ребёнка: Гамм Дитрих
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Дик Елена
Отец ребёнка: Гамм Дитрих
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Тоуз Барбара
Отец ребёнка: Гамм Дитрих
Рождение ребёнка
28.03.1879
Сын: Гамм Корнелиус
Отец ребёнка: Гамм Дитрих
Александрталь
Рождение ребёнка
29.12.1891
Дочь: Паульс Мария
Отец ребёнка: Гамм Дитрих
Grotsfelde, Alt-Samara Colony
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гамм Дитрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамм Йоханнес
Отец ребёнка: Гамм Дитрих
Смерть
26.07.1932
Neuhoffnung, Alt-Samara Colony
Похороны
Неизвестно