Гамм (Wiebe) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамм (Wiebe) Мария

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Место рождения

Mennoniten, Tiegenhof, Westpreussen, Prussia

Дата рождения

11.02.1847

Дата смерти

26.07.1932

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1847

Отец: Wiebe Абрам

Мать: Мария

Mennoniten, Tiegenhof, Westpreussen, Prussia
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бальцер Анна

Отец ребёнка: Гамм Дитрих

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Квиринг Луиза

Отец ребёнка: Гамм Дитрих

Рождение ребёнка
1875

Сын: Гамм Давид

Отец ребёнка: Гамм Дитрих

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Дик Елена

Отец ребёнка: Гамм Дитрих

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тоуз Барбара

Отец ребёнка: Гамм Дитрих

Рождение ребёнка
28.03.1879

Сын: Гамм Корнелиус

Отец ребёнка: Гамм Дитрих

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Александрталь
Рождение ребёнка
29.12.1891

Дочь: Паульс Мария

Отец ребёнка: Гамм Дитрих

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Grotsfelde, Alt-Samara Colony
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамм Дитрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамм Йоханнес

Отец ребёнка: Гамм Дитрих

Смерть
26.07.1932
Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Neuhoffnung, Alt-Samara Colony
Похороны
Неизвестно
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