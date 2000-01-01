Гамм Йоханнес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамм Йоханнес

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гамм Дитрих

Мать: Гамм Мария

Смерть
1910
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