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Гамм Йоханнес
Гамм Йоханнес
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1910
Пол
Мужской
Отец
Гамм Дитрих
1844 г.р.
Мать
Гамм (Wiebe) Мария
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Гамм Дитрих
Мать:
Гамм Мария
Смерть
1910
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