Бальцер (Гамм) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальцер (Гамм) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Гамм Дитрих

Мать: Гамм Мария

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Эпп Мария

Отец ребёнка: Бальцер Генрих

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Александрталь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бальцер Корнелиус

Отец ребёнка: Бальцер Генрих

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бальцер Дитрих

Отец ребёнка: Бальцер Генрих

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Регер Барбара

Отец ребёнка: Бальцер Генрих

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Александрталь
Рождение ребёнка
08.10.1903

Сын: Бальцер Вильгельм

Отец ребёнка: Бальцер Генрих

Рождение ребёнка
28.12.1905

Сын: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)

Отец ребёнка: Бальцер Генрих

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Krasnowka, Alexandertal
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бальцер Гергард

Отец ребёнка: Бальцер Генрих

Рождение ребёнка
18.07.1910

Дочь: Регер Анна

Отец ребёнка: Бальцер Генрих

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Krasnowka, Alexandertal
Смерть
1918
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