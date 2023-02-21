Бальцер (Гамм) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Гамм Дитрих
Мать: Гамм Мария
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Эпп Мария
Отец ребёнка: Бальцер Генрих
Александрталь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бальцер Корнелиус
Отец ребёнка: Бальцер Генрих
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бальцер Дитрих
Отец ребёнка: Бальцер Генрих
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Регер Барбара
Отец ребёнка: Бальцер Генрих
Александрталь
Рождение ребёнка
08.10.1903
Сын: Бальцер Вильгельм
Отец ребёнка: Бальцер Генрих
Рождение ребёнка
28.12.1905
Сын: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)
Отец ребёнка: Бальцер Генрих
Krasnowka, Alexandertal
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бальцер Гергард
Отец ребёнка: Бальцер Генрих
Рождение ребёнка
18.07.1910
Дочь: Регер Анна
Отец ребёнка: Бальцер Генрих
Krasnowka, Alexandertal
Смерть
1918