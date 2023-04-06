Регер (Бальцер) Барбара
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти22.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бальцер Генрих
Мать: Бальцер Анна
Александрталь
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Маргарита
Отец ребёнка: Регер Иван
722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
09.03.1928
Сын: Регер Вальтер
Отец ребёнка: Регер Иван
Рождение ребёнка
04.05.1929
Дочь: ?
Отец ребёнка: Регер Иван
Рождение ребёнка
04.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Регер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Регер Иван
Смерть
22.12.1982