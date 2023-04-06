Регер (Бальцер) Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регер (Бальцер) Барбара

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Место рождения

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

22.12.1982

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

1927 г.р.
1928 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бальцер Генрих

Мать: Бальцер Анна

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Александрталь
Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Маргарита

Отец ребёнка: Регер Иван

722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
09.03.1928

Сын: Регер Вальтер

Отец ребёнка: Регер Иван

Рождение ребёнка
04.05.1929

Дочь: ?

Отец ребёнка: Регер Иван

Рождение ребёнка
04.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Регер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Регер Иван

Смерть
22.12.1982
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