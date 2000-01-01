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(Регер) Маргарита

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Место рождения

722726, Leninpol, Kyrgizstan

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

30.04.1969

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927

Отец: Регер Иван

Мать: Регер Барбара

722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
19.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Туркестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.04.1969
722726, Leninpol, Kyrgizstan
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