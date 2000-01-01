(Регер) Маргарита
Место рождения722726, Leninpol, Kyrgizstan
Дата рождения15.02.1927
Дата смерти30.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Отец: Регер Иван
Мать: Регер Барбара
722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
19.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Туркестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.1969
722726, Leninpol, Kyrgizstan