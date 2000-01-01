Регер Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1905
Дата смерти05.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Маргарита
Мать ребёнка: Регер Барбара
722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
09.03.1928
Сын: Регер Вальтер
Мать ребёнка: Регер Барбара
Рождение ребёнка
04.05.1929
Дочь: ?
Мать ребёнка: Регер Барбара
Рождение ребёнка
04.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Регер Барбара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Регер Барбара
Смерть
05.11.1937