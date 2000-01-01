Регер Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРегер Иван

Регер Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1905

Дата смерти

05.11.1937

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1927 г.р.
1928 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1905

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: Регер Барбара

722726, Leninpol, Kyrgizstan
Рождение ребёнка
09.03.1928

Сын: Регер Вальтер

Мать ребёнка: Регер Барбара

Рождение ребёнка
04.05.1929

Дочь: ?

Мать ребёнка: Регер Барбара

Рождение ребёнка
04.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Регер Барбара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Регер Барбара

Смерть
05.11.1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close