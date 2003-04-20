Регер (Бальцер) Анна
Место рождения
Дата рождения18.07.1910
Дата смерти20.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1910
Отец: Бальцер Генрих
Мать: Бальцер Анна
Krasnowka, Alexandertal
Бракосочетание
05.11.1932
Муж: Регер Гергард
Woronzowka, Kirgisien
Рождение ребёнка
05.02.1934
Сын: Регер Мартин
Отец ребёнка: Регер Гергард
Leninpol, Киргизия
Рождение ребёнка
27.02.1936
Рождение ребёнка
12.02.1938
Рождение ребёнка
15.11.1939
Рождение ребёнка
1942
Сын: Регер Гергард
Отец ребёнка: Регер Гергард
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.04.2003
Waldbröl, Deutschland