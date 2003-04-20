Регер (Бальцер) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регер (Бальцер) Анна

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Место рождения

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.07.1910

Дата смерти

20.04.2003

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1934 г.р.
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1942 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1910

Отец: Бальцер Генрих

Мать: Бальцер Анна

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Krasnowka, Alexandertal
Бракосочетание
05.11.1932

Муж: Регер Гергард

Woronzowka, Kirgisien
Рождение ребёнка
05.02.1934

Сын: Регер Мартин

Отец ребёнка: Регер Гергард

Leninpol, Киргизия
Рождение ребёнка
27.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Регер Гергард

Рождение ребёнка
12.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Регер Гергард

Рождение ребёнка
15.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Регер Гергард

Рождение ребёнка
1942

Сын: Регер Гергард

Отец ребёнка: Регер Гергард

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Регер Гергард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Регер Гергард

Смерть
20.04.2003
Waldbröl, Deutschland
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