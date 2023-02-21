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Регер Гергард

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Место рождения

Köppental, Aulie – Ata, Turkestan

Дата рождения

16.01.1910

Дата смерти

27.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1934 г.р.
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1942 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1910

Отец: ?

Мать: ?

Köppental, Aulie – Ata, Turkestan
Бракосочетание
05.11.1932

Жена: Регер Анна

Woronzowka, Kirgisien
Рождение ребёнка
05.02.1934

Сын: Регер Мартин

Мать ребёнка: Регер Анна

Leninpol, Киргизия
Рождение ребёнка
27.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Регер Анна

Рождение ребёнка
12.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Регер Анна

Рождение ребёнка
15.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Регер Анна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Регер Гергард

Мать ребёнка: Регер Анна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Регер Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Регер Анна

Смерть
27.08.1969
Leninpol, Talas – Tal, Kirgistan
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