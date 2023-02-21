Регер Гергард
Место рожденияKöppental, Aulie – Ata, Turkestan
Дата рождения16.01.1910
Дата смерти27.08.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1932
Жена: Регер Анна
Woronzowka, Kirgisien
Рождение ребёнка
05.02.1934
Сын: Регер Мартин
Мать ребёнка: Регер Анна
Leninpol, Киргизия
Рождение ребёнка
27.02.1936
Рождение ребёнка
12.02.1938
Рождение ребёнка
15.11.1939
Рождение ребёнка
1942
Сын: Регер Гергард
Мать ребёнка: Регер Анна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
27.08.1969
Leninpol, Talas – Tal, Kirgistan