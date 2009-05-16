Регер Гергард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регер Гергард

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

16.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Регер Гергард

Мать: Регер Анна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.05.2009
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