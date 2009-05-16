Регер Гергард
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти16.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Регер Гергард
Мать: Регер Анна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.05.2009