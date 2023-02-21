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Бальцер Вильгельм

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1903

Дата смерти

09.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1903

Отец: Бальцер Генрих

Мать: Бальцер Анна

Рождение ребёнка
29.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бальцер Лаура

Рождение ребёнка
22.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бальцер Лаура

Смерть
09.11.1977
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