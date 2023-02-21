Бальцер Вильгельм
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1903
Дата смерти09.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1903
Отец: Бальцер Генрих
Мать: Бальцер Анна
Рождение ребёнка
29.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бальцер Лаура
Рождение ребёнка
22.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бальцер Лаура
Смерть
09.11.1977