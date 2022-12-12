Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)

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Место рождения

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.12.1905

Дата смерти

?.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1905

Отец: Бальцер Генрих

Мать: Бальцер Анна

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Krasnowka, Alexandertal
Бракосочетание
19.04.1933

Жена: Бальцер Людмила

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1934

Сын: Иванов/бальцер Эриx Генрихович

Мать ребёнка: Бальцер Людмила

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бальцер Людмила

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1939

Дочь: Самойлова Эльза Генриховна

Мать ребёнка: Бальцер Людмила

Военная служба
21.03.1942
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бузулукский РВК
Смерть
?.02.1944
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