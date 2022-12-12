Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)
Место рождения
Дата рождения28.12.1905
Дата смерти?.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1905
Отец: Бальцер Генрих
Мать: Бальцер Анна
Krasnowka, Alexandertal
Бракосочетание
19.04.1933
Жена: Бальцер Людмила
Рождение ребёнка
28.07.1934
Сын: Иванов/бальцер Эриx Генрихович
Мать ребёнка: Бальцер Людмила
Рождение ребёнка
04.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бальцер Людмила
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Рождение ребёнка
31.08.1939
Дочь: Самойлова Эльза Генриховна
Мать ребёнка: Бальцер Людмила
Военная служба
21.03.1942
Бузулукский РВК
Смерть
?.02.1944