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Бальцер (Щелокова) Людмила

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

27.09.1907

Дата смерти

28.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1907

Отец: Щелоков Иван Григорьевич

Мать: Щелокова Анна Германовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
19.04.1933

Муж: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1934

Сын: Иванов/бальцер Эриx Генрихович

Отец ребёнка: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1939

Дочь: Самойлова Эльза Генриховна

Отец ребёнка: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)

Смерть
28.02.1988
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