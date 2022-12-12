Бальцер (Щелокова) Людмила
Место рождения
Дата рождения27.09.1907
Дата смерти28.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1907
Отец: Щелоков Иван Григорьевич
Мать: Щелокова Анна Германовна
Бракосочетание
19.04.1933
Рождение ребёнка
28.07.1934
Сын: Иванов/бальцер Эриx Генрихович
Отец ребёнка: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)
Рождение ребёнка
04.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)
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Рождение ребёнка
31.08.1939
Дочь: Самойлова Эльза Генриховна
Отец ребёнка: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)
Смерть
28.02.1988