Самойлова (Бальцер) Эльза Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлова (Бальцер) Эльза Генриховна

Самойлова (Бальцер) Эльза Генриховна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1939

Дата смерти

28.05.2018

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1939

Отец: Бальцер Генрих (Genrikh Genrikhovich)

Мать: Бальцер Людмила

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.05.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close