Самойлова (Бальцер) Эльза Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1939
Дата смерти28.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1939
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.05.2018