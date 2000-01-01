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Тоуз (Гамм) Барбара
Тоуз (Гамм) Барбара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
1910
Пол
Женский
Отец
Гамм Дитрих
1844 г.р.
Мать
Гамм (Wiebe) Мария
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Гамм Дитрих
Мать:
Гамм Мария
Смерть
1910
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