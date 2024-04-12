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Петр Гаврилов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

16.04.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Гаврила Савельев

Мать: Акулина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1835

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Фрол Петров

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1844

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Софрон Петров

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1859

Дочь: Соломония Петрова

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.04.1866
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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