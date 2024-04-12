Петр Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти16.04.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Гаврила Савельев
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
?.03.1835
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фрол Петров
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
13.03.1844
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Софрон Петров
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
03.08.1859
Дочь: Соломония Петрова
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
Смерть
16.04.1866
Причина смерти: от натуральной