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Софрон Петров

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1868

Сын: Василий Софронов

Мать ребёнка: Анна Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1870

Дочь: Агрипина Софронова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1873

Сын: Алексей Софронович

Мать ребёнка: Анна Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Максимова

Смерть
Неизвестно
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