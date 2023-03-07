Софрон Петров
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
15.03.1868
Сын: Василий Софронов
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
22.06.1870
Дочь: Агрипина Софронова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
14.03.1873
Сын: Алексей Софронович
Мать ребёнка: Анна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Максимова
Смерть
Неизвестно