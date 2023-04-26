Федосья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1835

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Фрол Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1844

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Софрон Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1859

Дочь: Соломония Петрова

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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