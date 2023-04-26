Федосья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1835
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фрол Петров
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
13.03.1844
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Софрон Петров
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
03.08.1859
Дочь: Соломония Петрова
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Смерть
Неизвестно