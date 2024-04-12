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Алексей Петров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.03.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1844

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.09.1865

Дочь: Минодора Алексеева

Мать ребёнка: Варвара Денисова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1870

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Варвара Денисова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1872

Сын: Мануил Алексеевич

Мать ребёнка: Варвара Денисова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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