Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения13.03.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1844
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
?.09.1865
Дочь: Минодора Алексеева
Мать ребёнка: Варвара Денисова
Рождение ребёнка
26.02.1870
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Варвара Денисова
Рождение ребёнка
14.06.1872
Сын: Мануил Алексеевич
Мать ребёнка: Варвара Денисова
Смерть
Неизвестно