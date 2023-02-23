Варвара Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1865
Дочь: Минодора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
26.02.1870
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
14.06.1872
Сын: Мануил Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петров
Смерть
Неизвестно