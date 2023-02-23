Варвара Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1865

Дочь: Минодора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1870

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1872

Сын: Мануил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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