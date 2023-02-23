Марья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1834
Дочь: Авдотья Данилова
Отец ребёнка: Данил Григорьев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Варвара Данилова
Отец ребёнка: Данил Григорьев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Данил Григорьев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Спиридон Данилов
Отец ребёнка: Данил Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Степан Данилов
Отец ребёнка: Данил Григорьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Секлитинья Данилова
Отец ребёнка: Данил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данил Григорьев
Смерть
Неизвестно