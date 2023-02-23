Марья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Кондратьева

Марья Кондратьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1834

Дочь: Авдотья Данилова

Отец ребёнка: Данил Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Варвара Данилова

Отец ребёнка: Данил Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Данил Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Спиридон Данилов

Отец ребёнка: Данил Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Степан Данилов

Отец ребёнка: Данил Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Секлитинья Данилова

Отец ребёнка: Данил Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данил Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close