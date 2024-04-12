Спиридон Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридон Данилов

Спиридон Данилов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Данил Григорьев

Мать: Марья Кондратьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1864

Дочь: Татьяна Спиридонова

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1874

Дочь: Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Мария Григорьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close