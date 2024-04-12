Спиридон Данилов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Данил Григорьев
Мать: Марья Кондратьева
Рождение ребёнка
10.01.1864
Дочь: Татьяна Спиридонова
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
27.07.1874
Дочь: Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно