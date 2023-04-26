Мария Григорьевна
Место рожденияс. Голодяева
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Голодяева
Рождение ребёнка
10.01.1864
Дочь: Татьяна Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Данилов
Рождение ребёнка
27.07.1874
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридон Данилов
Смерть
Неизвестно