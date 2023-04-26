Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Григорьевна

Место рождения

с. Голодяева

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Голодяева
Рождение ребёнка
10.01.1864

Дочь: Татьяна Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1874

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридон Данилов

Смерть
Неизвестно
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