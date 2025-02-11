Капитон Петров 09.02.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Капитон Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.02.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 10.04.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Петр Гаврилов1816 г.р.
Мать
Федосья Яковлева1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1851

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.04.1851
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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