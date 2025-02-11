Капитон Петров
мужской, родился 09.02.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 10.04.1851, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПетр Гаврилов1816 г.р.
МатьФедосья Яковлева1815 г.р.
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Место
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Рождение
09.02.1851
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Федосья Яковлева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.04.1851
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область