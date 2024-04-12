Николай Петров
Место рождения
Дата рождения?.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1835
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
03.08.1859
Дочь: Соломония Николаева
Мать ребёнка: Зиновия Дмитриева
Рождение ребёнка
16.12.1861
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Зиновия Дмитриева
Рождение ребёнка
09.03.1870
Сын: Алексей Николаев
Мать ребёнка: Зиновия Дмитриева
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Зиновия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Дмитриева
Смерть
Неизвестно