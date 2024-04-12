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Николай Петров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

?.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1835

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Федосья Яковлева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1859

Дочь: Соломония Николаева

Мать ребёнка: Зиновия Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1861

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Зиновия Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1870

Сын: Алексей Николаев

Мать ребёнка: Зиновия Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Зиновия Дмитриева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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