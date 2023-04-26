Зиновия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1859

Дочь: Соломония Николаева

Отец ребёнка: Николай Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1861

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Николай Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1870

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Николай Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Николай Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Петров

Смерть
Неизвестно
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