Зиновия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1859
Дочь: Соломония Николаева
Отец ребёнка: Николай Петров
Рождение ребёнка
16.12.1861
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Николай Петров
Рождение ребёнка
09.03.1870
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Николай Петров
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Николай Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Петров
Смерть
Неизвестно