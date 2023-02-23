Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Максимова

Анна Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1868

Сын: Василий Софронов

Отец ребёнка: Софрон Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1870

Дочь: Агрипина Софронова

Отец ребёнка: Софрон Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1873

Сын: Алексей Софронович

Отец ребёнка: Софрон Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софрон Петров

Смерть
Неизвестно
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