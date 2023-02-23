Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1868
Сын: Василий Софронов
Отец ребёнка: Софрон Петров
Рождение ребёнка
22.06.1870
Дочь: Агрипина Софронова
Отец ребёнка: Софрон Петров
Рождение ребёнка
14.03.1873
Сын: Алексей Софронович
Отец ребёнка: Софрон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Софрон Петров
Смерть
Неизвестно