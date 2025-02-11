Гаврила Савельев
мужской, родился 1773, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1846, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Прокофий Гаврилович1805 г.р.
Петр Гаврилов1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Прокофий Гаврилович
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Петр Гаврилов
Мать ребёнка: Акулина
Место жительства
28.04.1835
Смерть
1846
Место жительства
1850