Гаврила Савельев 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Гаврила Савельев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1773, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1846, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Прокофий Гаврилович1805 г.р.
Петр Гаврилов1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Прокофий Гаврилович

Мать ребёнка: Акулина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1816

Сын: Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Акулина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

№8 ревизии - 19 | Перепись населения

Смерть
1846
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

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