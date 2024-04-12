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Прокофий Гаврилович

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гаврила Савельев

Мать: Акулина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Осип Прокофьев

Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Павел Прокофьев

Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иван Прокофьев

Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Фрол Прокофьев

Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Катерина (Петрова)

Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дмитрий Прокофьев

Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1850
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