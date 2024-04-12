Прокофий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гаврила Савельев
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1824
Сын: Осип Прокофьев
Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Павел Прокофьев
Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван Прокофьев
Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фрол Прокофьев
Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Катерина (Петрова)
Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дмитрий Прокофьев
Мать ребёнка: Дарья (Марья) Максимова
Смерть
До 1850