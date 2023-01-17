Катерина (Петрова)
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти05.07.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Прокофий Гаврилович
Мать: Дарья (Марья) Максимова
Бракосочетание
31.?.1854
Муж: Кирилл Сидорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мавра Кирилова
Отец ребёнка: Кирилл Сидорович
Рождение ребёнка
04.01.1861
Дочь: Татьяна Кирилова
Отец ребёнка: Кирилл Сидорович
Рождение ребёнка
01.08.1863
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Домна Семеновна
Отец ребёнка: Кирилл Сидорович
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Сидорович
Смерть
05.07.1870
Причина смерти: натурально