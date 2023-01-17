Катерина (Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатерина (Петрова)

Катерина (Петрова)

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

05.07.1870

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Прокофий Гаврилович

Мать: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1854

Муж: Кирилл Сидорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра Кирилова

Отец ребёнка: Кирилл Сидорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1861

Дочь: Татьяна Кирилова

Отец ребёнка: Кирилл Сидорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1863

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Сидорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Домна Семеновна

Отец ребёнка: Кирилл Сидорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Сидорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.07.1870
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close