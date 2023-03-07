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Домна Семеновна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Кирилл Сидорович

Мать: Катерина (Петрова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1882

Муж: Иванов Петр Акимов

Рождение ребёнка
14.05.1883

Сын: Иванов Федор Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов

Рождение ребёнка
20.10.1884

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов

Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Иванов Иван Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов

Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Иванов Арсений Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов

Рождение ребёнка
01.05.1889

Сын: Иванов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов

Рождение ребёнка
11.09.1895

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов

Смерть
Неизвестно
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