Домна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Кирилл Сидорович
Мать: Катерина (Петрова)
Бракосочетание
27.?.1882
Муж: Иванов Петр Акимов
Рождение ребёнка
14.05.1883
Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов
Рождение ребёнка
20.10.1884
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов
Рождение ребёнка
23.06.1886
Сын: Иванов Иван Петрович
Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов
Рождение ребёнка
01.03.1888
Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов
Рождение ребёнка
01.05.1889
Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов
Рождение ребёнка
11.09.1895
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр Акимов
Смерть
Неизвестно