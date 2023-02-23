Дарья (Марья) Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья (Марья) Максимова

Дарья (Марья) Максимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Осип Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Павел Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Фрол Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Катерина (Петрова)

Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дмитрий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close