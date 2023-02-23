Дарья (Марья) Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Осип Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Павел Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иван Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фрол Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Катерина (Петрова)
Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дмитрий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Гаврилович
Смерть
Неизвестно