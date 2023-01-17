Гаврилов Дмитрий Прокофьев

Дмитрий Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Прокофий Гаврилович
Мать: Дарья (Марья) Максимова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Филипова
Рождение ребёнка
23.04.1861
Дочь: Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Филипова
Рождение ребёнка
?.05.1863
Дочь: Февронья Дмитриева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Филипова
Рождение ребёнка
12.08.1864
Сын: Максим Дмитриев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно