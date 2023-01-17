Гаврилов Дмитрий Прокофьев

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Дмитрий Прокофьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Прокофий Гаврилович

Мать: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1861

Дочь: Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.05.1863

Дочь: Февронья Дмитриева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Максим Дмитриев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Филипова

Смерть
Неизвестно
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