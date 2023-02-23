Авдотья (Евдокия) Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Прокофьев
Рождение ребёнка
23.04.1861
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прокофьев
Рождение ребёнка
?.05.1863
Дочь: Февронья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прокофьев
Рождение ребёнка
12.08.1864
Сын: Максим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Прокофьев
Смерть
Неизвестно