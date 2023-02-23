Авдотья (Евдокия) Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1861

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.05.1863

Дочь: Февронья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Максим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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