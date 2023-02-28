Павел Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Прокофий Гаврилович
Мать: Дарья (Марья) Максимова
Бракосочетание
31.03.1847
Жена: Анна Дементьева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьян Павлов
Мать ребёнка: Анна Дементьева
Рождение ребёнка
25.08.1857
Сын: Варфоломей Павлов
Мать ребёнка: Анна Дементьева
Рождение ребёнка
07.08.1860
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: Анна Дементьева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марья Павлова
Мать ребёнка: Анна Дементьева
Смерть
Неизвестно