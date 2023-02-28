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Павел Прокофьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Прокофий Гаврилович

Мать: Дарья (Марья) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.03.1847

Жена: Анна Дементьева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьян Павлов

Мать ребёнка: Анна Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1857

Сын: Варфоломей Павлов

Мать ребёнка: Анна Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.08.1860

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: Анна Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марья Павлова

Мать ребёнка: Анна Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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