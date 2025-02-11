Матвей Павлов
мужской, родился 17.08.1853, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.07.1854, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Дементьева1825 г.р.
ОтецПавел Прокофьев1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1853
Отец: Павел Прокофьев
Мать: Анна Дементьева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.07.1854
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область