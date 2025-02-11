Матвей Павлов 17.08.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвей Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.08.1853, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.07.1854, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Дементьева1825 г.р.
Отец
Павел Прокофьев1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1853

Отец: Павел Прокофьев

Мать: Анна Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
28.07.1854
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поноса

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