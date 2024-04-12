Анна Дементьева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
31.03.1847
Муж: Павел Прокофьев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьян Павлов
Отец ребёнка: Павел Прокофьев
Рождение ребёнка
25.08.1857
Сын: Варфоломей Павлов
Отец ребёнка: Павел Прокофьев
Рождение ребёнка
07.08.1860
Дочь: Васса Павлова
Отец ребёнка: Павел Прокофьев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марья Павлова
Отец ребёнка: Павел Прокофьев
Смерть
Неизвестно