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Анна Дементьева

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.03.1847

Муж: Павел Прокофьев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьян Павлов

Отец ребёнка: Павел Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1857

Сын: Варфоломей Павлов

Отец ребёнка: Павел Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.08.1860

Дочь: Васса Павлова

Отец ребёнка: Павел Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марья Павлова

Отец ребёнка: Павел Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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